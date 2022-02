Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Gasleck nach Verkehrsunfall

Ein Mensch wird an der Bundestraße 239 schwer verletzt

Bad Salzuflen (ots)

(ab) Am Freitagabend (11.02.2022) ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen in den Ortsteil Holzhausen alarmiert worden. Unter dem Stichwort "ABC 1 Gasgeruch nach Verkehrsunfall" eilten zunächst die Hauptamtlichen Kräfte, gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst des Kreises Lippe, zur Bundestraße 239 / Ecke Nienheider Weg. Im dortigen Kreuzungsbereich ist es gegen 21.25 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein mit drei Menschen besetzter VW Golf geriet dabei von der Straße ab, touchierte einen Gasverteilerkasten und kam erst in einem nahegelegenem Zaun zum Stehen. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten einen Gasaustritt an der Einsatzstelle feststellen und erhöhten daraufhin das Stichwort auf "ABC 2, bestätigter Gasaustritt". Die Leitstelle Lippe alarmierte zusätzlich die Löschzüge aus Holzhausen und Schötmar sowie den Einsatzleitwagen. Vor Ort waren ebenfalls die Stadtwerke Bad Salzuflen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Abriegeln des ausströmenden Gases, sowie das weiträumige Absperren der Einsatzstelle. Ein Beteiligter aus dem Golf wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt, alle konnten sich selbstständig aus den Autos befreien. Zur Unfallursache und die Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die B239 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt. Die etwa 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen konnten danach wieder einrücken.

