Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen beim Twittergewitter 4.0 dabei

Die Hauptamtliche Kräfte stellen ihren Alltag auf der Wache vor und berichten von Einsätzen

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Als eine von nur sehr wenigen Freiwilligen Feuerwehren ist die Feuerwehr Bad Salzuflen am kommenden Freitag (11.02.2022) beim diesjährigen Twittergewitter dabei. Für die hauptamtlichen Kräfte ist es bereits die vierte Teilnahme an der bundesweiten Aktion. Am 11. Februar findet der "Europäische Notruftag" statt. Mit Hilfe des Twittergewitters machen die Feuerwehren im Land auf die Notrufnummer 112 aufmerksam und berichten über den Kurznachrichtendienst über ihre Einsätze. "In der Regel machen dabei aufgrund des hohen Aufwands der Berichterstattung nur die großen Berufsfeuerwehren mit", sagt Daniel Hobein, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen. Die Salzufler-Wehr ist seit der Premiere des Twittergewitters vor vier Jahren jedoch immer mit am Start. "Mit über 800 Einsätzen, die wir im vergangenen Jahr gefahren haben, müssen wir uns nicht verstecken", sagt der Pressesprecher. Bad Salzuflen mit seinen rund 54.000 Einwohnern ist die zweitgrößten Stadt des Kreises Lippe (Nordrhein-Westfalen) und beschäftigt insgesamt 42 hauptamtliche Feuerwehrkräfte. Viele davon sind im Schichtdienst tätig. Dass die Beamten dabei nicht nur auf der Feuerwache an der Oerlinghauser Straße "herumsitzen" und auf den nächsten Einsatz warten, ist ebenfalls ein Aufklärungsziel des Twittergewitters. "Unsere hauptamtlichen Kräfte kümmern sich unter anderem mit eigener Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer, KFZ- und Funkwerkstatt um die gesamte Ausstattung und Logistik unserer Wehr", erklärt Hobein. Diese Tätigkeiten werden am kommenden Freitag ebenfalls über den Kanal der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen (https://twitter.com/fwbadsalzuflen) der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Hauptaugenmerk der Tweets, die unter dem Hashtag #112live und #BadSalzuflen112 aufrufbar sind, liegt aber auf den Einsätzen. Diese können zum Beispiel von einer Türöffnung, einer Brandmeldeanlage oder auch einem Realfeuer handeln. "Wir freuen uns wieder dabei zu sein und versprechen unseren Followern spannende Einblicke in die Arbeit einer Freiwilligen Feuerwehr", betont Daniel Hobein. Ein weiteres Ziel ist es zudem neue Menschen für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr zu begeistern und das Ehrenamt zu stärken. Das Twittergewitter aus Bad Salzuflen läuft am kommenden Freitag, 11. Februar 2022, von 7 Uhr bis 20 Uhr und ist zusätzlich für Menschen ohne Twitteraccount auch über die Homepage der Feuerwehr abrufbar.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit mit einer Berichterstattung unterstützen würden.

Die wichtigsten Infos zum Thema Notruf 112:

- Ein Anruf ist immer kostenlos. - Eine 24 Stunden/7 Tage besetzte Leitstelle nimmt diese Anrufe entgegen - Der Notruf 112 kann unter anderem zum Rufen von Rettungsdienst oder Feuerwehr genutzt werden. Die Polizei ist über die 110 erreichbar. - Die Notrufnummer 112 kann von überall kostenlos angerufen werden. - Egal ob Festnetz, öffentliches Telefon oder vom Handy. Im Mobiltelefon muss allerdings eine SIM-Karte eingelegt werden, damit der Notruf zustande kommt.

