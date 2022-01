Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Radfahrer wird bei Unfall mit LKW lebensgefährlich verletzt

Sperrung der Hauptverkehrsader sorgt für lange Staus im Feierabendverkehr

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Montagnachmittag (31.01.2022) gerufen worden. Auf der Rudolph-Brandes-Allee war es der Alarmierung zufolge gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung zur Walhallastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagen gekommen. Der Radfahrer soll dabei laut erster Meldung unter dem LKW eingeklemmt worden sein. Rund 30 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei machten sich daraufhin sofort auf den Weg. Glücklicherweise war der Radfahrer nicht eingeklemmt, erlitt jedoch bei dem Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer und eine Zeugin des Vorfalls mussten mit einem Schock ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und der Unfallaufnahme. Rings um das Bad Salzufler Rathaus kam es auf allen Straßen im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Sperrung der wichtigen Kreuzung konnte erst am späten Montagabend aufgehoben werden.

