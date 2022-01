Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Zwei Holzschuppen brennen vollständig aus

Feuerwehr ist mit 40 Einsatzkräften am Hoffmannsgelände

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Zwei Holzschuppen sind in der Straße "Hoffmann's Wiesen" am frühen Montagmorgen (31.01.2022) vollständig ausgebrannt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 3.25 Uhr zu dem Brand alarmiert. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt, die Bewohner gewarnt sowie den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, standen die insgesamt etwa 30 Quadratmeter großen Holzstände bereits im Vollbrand. Rauchschwaden waren in den Straßen unterhalb der Hoffmannstraße deutlich sichtbar. Das Feuer hatte sich derweil unter die Dachtraufe gefressen. Leichter Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Ein Mensch des Mehrfamilienhauses atmete Brandgase ein und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Dadurch, dass das Feuer auch hinter die Fassade des Gebäudes gezogen war, gestaltete sich der Einsatz im weiteren Verlauf zeitaufwendig. Die Wehrleute öffneten die Dämmung, die bereits aufgrund der hohen Temperaturen zum Teil geschmolzen war. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Was zu dem Brand geführt hat, ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr rückte nach rund zwei Stunden wieder ein. Die Bewohner konnten nach Einsatzende zurück ins Haus. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell