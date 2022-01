Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuer am Samstagmorgen im Quellenhof

Feuerwehr ist mit 30 Kräften vor Ort. Kein Mensch verletzt.

Bad Salzuflen (ots)

(nkeu). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Samstagmorgen (29.01.2022) gegen 06.10 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Burggrabenkliniken alarmiert worden. Auf der Anfahrt konnten die anrückenden Einsatzkräfte augenscheinlich keine Verrauchung feststellen. Bei Eintreffen berichtete das diensthabende Pflegepersonal von Brandgeruch im 5. Obergeschoss des Quellenhofes. Dort hatte sich auf dem Flur ein Feuer entzündet. Glücklicherweise reagierten die Bewohner geistesgegenwärtig und löschten das Feuer mittels an der Wand installierten Schaumlöscher bereits vor Eintreffen der Feuerwehr. Das Pflegepersonal brachte die Bewohner zügig in Sicherheit. Die schnelle Reaktion aller Beteiligten, konnte einen größeren Schaden verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr Bad Salzuflen beschränkte sich auf das Belüften des betroffenen Brandabschnittes. Nach rund einer Stunde rückten die rund 30 Einsatzkräfte wieder ein. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

