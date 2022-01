Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Funkenflug nach Kaminbrand in Werl-Aspe

Bewohner eines Mehrfamilienhauses können sich unverletzt ins Freie retten

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Ein Kaminbrand am Bogenweg im Bad Salzufler Ortsteil Werl-Aspe hat am Mittwochabend (12.01.2022) die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen auf den Plan gerufen. Nach zwei Brandmeldeanlagen sowie zwei Türöffnungen war dieses bereits der fünfte Einsatz des Tages. Als die Kräfte gegen 20.35 Uhr am Bogenweg eintrafen, qualmte es bereits stark aus dem Schornstein des Mehrfamilienhauses. Zudem war deutlicher Funkenflug zu sehen. Die Bewohner hatten das Haus bereits selbst und unverletzt verlassen. Während ein Angriffstrupp der Feuerwehr über die Drehleiter den Kamin von oben her reinigte, brachte ein weiterer Trupp aus dem Keller des Gebäudes das Schuttgut ins Freie. Der ebenfalls alarmierte Bezirksschornsteinfeger begleitete die Arbeiten. Durch das schnelle und umsichtige Handeln bleibt das Gebäude bewohnbar. Nach rund zwei Stunden konnten alle Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

