Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Drei Menschen bei PKW-Unfall mit Traktor verletzt Lemgoer Straße zwischen Bad Salzuflen und Ostwestfalenstraße zeitweise voll gesperrt

Bild-Infos

Download

Bad Salzuflen (ots)

(tn). Am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr ist das hauptamtliche Personal der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen zu einer Einsatzstelle an der Lemgoer Straße / Lehhof mit auslaufenden Diesel-Betriebskraftstoffen eines Traktors alarmiert worden. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch so dar, dass ein PKW mit einem Traktor verunfallte. Aufgrund der zunächst unklaren Anzahl und Lage der verletzten Personen, wurde eine Stichworterhöhung auf "TH P-klemmt" mit mehreren Personen gegeben. Daraufhin alarmierte die Leitstelle Lippe die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen aus Retzen und Holzhausen, den Einsatzleitwagen sowie weitere Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Glücklicherweise konnte sich die Familie des VW Touran selbstständig aus ihrem PKW befreien. Jedoch mussten drei Personen, darunter zwei Kinder, mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der ausgelaufene Diesel-Betriebskraftstoff wurde von der Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. Da eine ungeklärte Menge des Kraftstoffes auch ins Erdreich gelaufen ist, wurde in Absprache mit dem Kreisumweltamt die oberste Erdschicht abgetragen. Der Einsatz für die rund 40 Einsatzkräfte zog sich bis kurz nach Mitternacht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell