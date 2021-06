Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Kindergarten nach Gasgeruch evakuiert

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 25 Kräften am Schulzentrum Lohfeld

(ab). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Mittwochvormittag (30.06.2021) zu einem ABC Einsatz auf das Gelände des Schulzentrums Lohfeld alarmiert worden. Gegen 10.35 Uhr nahmen mehrere Mitarbeiterinnen Gasgeruch in einem Raum der dortigen Kindergarteneinrichtung wahr und setzten umgehend einen Notruf ab. Die Leitstelle Lippe in Lemgo alarmierte daraufhin die Salzufler Wehr mit dem Einsatzstichwort "ABC 2 Gasgeruch im Gebäude." Zeitgleich mit der Feuerwehr trafen auch die Stadtwerke Bad Salzuflen an der Einsatzstelle ein. Sofort eingeleitete Gasmessungen im Gebäude blieben zunächst ergebnislos, der Geruch von Gas war nur minimal wahrnehmbar. Mittels eines besonders empfindlichen Gasspürgeräts der Stadtwerke konnte eine leichte Undichtigkeit im Hausanschlussraum entdeckt werden. Sicherheitshalber schieberte der Versorger die Gaszufuhr zum Gebäude ab. Die Feuerwehr belüftete den Kindergarten, bevor alle Kinder und deren Betreuer wieder zurück in ihre Gruppen konnten. Nach gut einer Stunde konnten die gut 25 Einsatzkräfte wieder einrücken.

