FF Bad Salzuflen: Autofahrer wird nach Kollision mit einem Traktor aus seinem Wagen geschleudert / Ostwestfalenstraße ist in Höhe Retzen für vier Stunden gesperrt

(ab). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen und der Rettungsdienst des Kreises Lippe sind am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Ostwestfalenstraße in Höhe Retzen alarmiert worden. Gegen 9.15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich mit der Sylbacher Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zusätzlich gegen einen Lastwagen katapultiert. Der Fahrer des PKW schleuderte aus seinem Fahrzeug. Couragierte Zeugen übernahmen die sofortige Betreuung des Schwerstverletzten und sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen wurde der Autofahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt, wurden aber vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notfallseelsorger betreut. Für die Unfallaufnahme forderte die Polizei auch das Hubrettungsfahrzeug der Löschgruppe Bad Salzuflen an, um die Unfallstelle aus der Luft zu dokumentieren. Der PKW sowie der Lastwagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber. Nach gut vier Stunden konnte die Ostwestfalenstraße wieder freigegeben werden. Zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

