FF Bad Salzuflen: Drei Menschen bei schwerem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 239 verletzt

Bad Salzuflen (ots)

(jw/dhob). Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen (23.06.2021) drei Menschen auf der der Bundesstraße 239 zum Teil schwer verletzt worden. Unmittelbar vor der Autobahnzufahrt zur A2 sind gegen 7.40 Uhr drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein VW in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Dabei wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste mittels schwerem Gerät von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Menschen zum Teil schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Weitere Betroffene wurden durch die Notfallseelsorge noch an der Unfallstelle betreut. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie die Unfallaufnahme durch die Polizei, war die B 239 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa halb zehn gesperrt. Rund um die Einsatzstelle kam es zu erheblichem Verkehrsbehinderungen. Auch die Neben- und Ausweichstrecken waren zeitweise komplett überlastet. Zur Unfallursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

