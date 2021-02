Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Schnee in Bad Salzuflen: Feuerwehr stockt Einsatzbereitschaft auf

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Der anhaltende Schnee vom Wochenende hat auch in Bad Salzuflen deutliche Spuren hinterlassen. In den Straßen der Kurstadt türmen sich die Massen und sorgen bei Autofahrern für große Probleme. Die Feuerwehr erhöht aufgrund der besonderen Lage temporär die Personalstärke. So ist die Feuerwache an der Oerlinghauser Straße bis Montagmorgen (08.02.2021) mit zusätzlichen Kräften in der Einsatzzentrale verstärkt. Ebenfalls besetzt ist auch das Feuerwehrgerätehaus in Holzhausen. Die dort stationierte freiwillige Einheit unterstützt den Rettungsdienst des Kreises Lippe bei seinen Einsätzen in Bad Salzuflen. "Sobald ein Rettungswagen alarmiert wird, fahren wir auch seitens der Feuerwehr zur Absicherung mit raus", erklärt Ralf Mensenkamp, Stadtbrandinspektor in Bad Salzuflen. So können die Einsatzkräfte der Feuerwehr kurzfristig unterstützen, sobald sich zum Beispiel ein Rettungswagen aufgrund der Wetterverhältnisse festgefahren hat. Bis zum Abend ist das zum Glück erst einmal vorgekommen. Abgesehen davon wurde die Bad Salzufler Feuerwehr bis dato zu eher kleineren Aufgaben gerufen. Zwei Mal mussten umgestürzte Bauzäune gesichert und wiederaufgerichtet werden, einmal versperrte ein umgestürzter Baum die Straße "Seligenwörden". Die gut 20 Meter lange Esche fiel in der Nacht zum Sonntag aufgrund des starken Windes um. Ein Autofahrer hat den Baum nicht rechtzeitig bemerkt und rutschte mit seinem Wagen in das Hindernis. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden. Überörtliche Hilfe musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag leisten. Das Dach der "Phoenix Contact Arena" in Lemgo galt es von den darauf befindlichen Schneemassen zu befreien. Der Kreis Lippe forderte deswegen die Drehleiter der hauptamtlichen Kräfte an. - Zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Kurstadt selbst ist vorübergehend der Teleskopgelenkmast der Löschgruppe Salzuflen auf die Feuerwache stationiert worden.

Über den Twitter-Kanal der Feuerwehr Bad Salzuflen wird - falls erforderlich - bei einer Veränderung der Lage regelmäßig informiert.

https://twitter.com/fwbadsalzuflen

