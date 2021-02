Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuer bricht in einem Imbissbetrieb in der Bad Salzufler Innenstadt aus

Rauch zieht in das Gebäude

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am frühen Samstagmorgen (06.02.2021) zu einem Brand in die Bad Salzufler Innenstadt ausgerückt. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Osterstraße brannte es in einem Imbiss im Erdgeschoss. Gegen 4.50 Uhr ging der Notruf auf der Leitstelle Lippe in Lemgo ein. Glücklicherweise hatten alle Bewohner schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in das Haus und löschte das Feuer ab. Anschließend wurden Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um den Brandrauch aus dem Haus zu drücken. Rund eine Stunde nach der Alarmierung konnten alle Kräfte wieder einrücken. Der Imbissbetrieb wird nach ersten Einschätzungen vorerst nicht wieder öffnen können, die Bewohner aus dem ersten Obergeschoss durften zurück in ihre Wohnung. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

