Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Autotransporter geht auf der A2 in Flammen auf

Acht Fahrzeuge brennen zum Teil vollständig aus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bad SalzuflenBad Salzuflen (ots)

(dhob). Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover ist am frühen Donnerstagmorgen (26.11.2020) ein Transporter mit acht Autos beladen fast vollständig ausgebrannt. Der ausländische Fahrer entdecke das Feuer gegen 6.15 Uhr und steuerte seinen LKW zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Herford/Bad Salzuflen auf den Standstreifen. Er konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte das Ausmaß schon erahnen. Das Feuer hielt jedoch viele Autofahrer nicht davon ab, mit hoher Geschwindigkeit an dem brennenden LKW vorbeizufahren. Um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen, wurde neben weiteren Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen auch die benachbarten Wehren aus Herford und Bielefeld mit Tanklöschfahrzeugen alarmiert. Der Verkehr, der in Richtung Hannover gesperrten A2, wurde ab der Abfahrt Ostwestfalen-Lippe abgeleitet. Die etwa 30 Autos, die sich unmittelbar hinter der Einsatzstelle befanden, wurden einspurig und im Schritttempo an dem LKW vorbeigeleitet. Der Brand selbst konnte in Kombination mit Schaum und Wasser schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als die Hälfte der Autos sowie der Transport-LKW selbst brannten aus. Der aufwendigste Teil stand jedoch den Einsatzkräften noch bevor: Um mögliche Glutnester abzulöschen, wurde mittels Abschleppkränen Auto für Auto von dem Transporter gehoben. Anschließend löschten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge ab. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnte eine Fahrspur auf der A2 in Richtung Hannover wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf rund drei Kilometern vor der Abfahrt Ostwestfalen-Lippe. Die Autofahrer standen bis zu einer Stunde im Stau. Auch die Umleitungsstrecken waren immer mal wieder im morgendlichen Berufsverkehr überlastet. Der Einsatz der Feuerwehr lief noch bis weit in den Vormittag hinein. Rund 60 Kräfte waren vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die übrigen Fahrspuren werden voraussichtlich erst im Laufe des Donnerstagmittags freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05222-98 40 0

E-Mail: presse@feuerwehrbadsalzuflen.de

https://www.feuerwehrbadsalzuflen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell