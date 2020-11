Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Küchenbrand am Obernberg zerstört Wohnung eines 75-jährigen in Bad Salzuflen

Bad Salzuflen (ots)

(TN). Am Sonntagmittag (15.11.2020) gegen 12:20 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen zu einer unklaren Rauchentwicklung im Amselweg am Obernberg alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Qualm aus dem Küchenfenster der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise konnte sich der 75-jährige Bewohner selbstständig aus der Brandwohnung ins Freie retten. Er wurde zur Sicherheit vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen drei Bewohner haben sich vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht. Aufgrund der schnellen Brandausbreitung erhöhte die Leitstelle auf ein Feuer 3 - Wohnungsbrand, um ausreichend Kräfte zur Verfügung zu haben. Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz hat derweil mit der Brandbekämpfung begonnen. Zur Sicherung des Trupps ist die Drehleiter in Stellung gebracht worden. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Die Küche ist jedoch komplett ausgebrannt, die Wohnung durch den Brandrauch unbewohnbar. Die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle nach Glutnestern zogen sich noch bis in den frühen Sonntagnachmittag hinein. Insgesamt waren zwischenzeitlich mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe hat die Kriminalpolizei übernommen.

