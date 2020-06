Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Verpuffung im Keller schreckt fünfköpfige Familie auf

Einfamilienhaus in Knetterheide ist nach starker Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Großer Schreck für eine fünfköpfige Familie am Donnerstagnachmittag in der Bad Salzufler Schelpstraße: Im Keller ihres Einfamilienhauses in Knetterheide hat es eine Verpuffung gegeben. Gegen 12.45 Uhr nahmen die Bewohner einen lauten Knall wahr. Schnell stieg starker Rauch auf. Die zwei Erwachsenen, drei Kinder und ein Hund brachten sich selbst in Sicherheit und alarmierten die Rettungskräfte. Unter dem Alarmstichwort "Feuer 3 - Kellerbrand" machten sich über 40 Einsatzkräfte auf den Weg. Vor Ort qualmte es stark aus den noch geöffneten Türen und Fenstern. Die Feuerwehr ging mit insgesamt drei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude und löschte ein im Keller brennendes Regal ab. Anschließend wurden Gegenstände aus dem Raum ins Freie gebracht und abgelöscht. Das Haus wurde mit Hilfe von Hochleistungslüftern vom Qualm befreit. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Das Haus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung aktuell nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

