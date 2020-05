Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuerwehr Bad Salzuflen bringt Entenfamilie zurück in die Bega

Tierischer Einsatz am Samstagmorgen

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Eine Entenfamilie hat sich am Samstagmorgen (23.05.2020) zum Fachmarktzentrum in die Bad Salzufler Hoffmannstraße verlaufen. Die Entenmama und ihre 13 Küken wurden von Passanten gegen 9 Uhr im Bereich der Laderampe eines Supermarkts der Straße "Auf der Wisch" entdeckt. Damit die Tiere nicht weiter auf die Straße liefen, blockierte ein Passant mit seinem Wagen den Weg der watschelnden Familie. Die Entenmama wurde von den Hauptamtlichen Kräften der Bad Salzufler Feuerwehr unter großem Protest des Tieres mithilfe eines Keschers eingefangen. Die Jungtiere konnten die Beamten mit einem beherzten, aber vorsichtigen Griff aufsammeln. Unter lautem Geschnatter wurde die Entenfamilie mit dem Feuerwehrfahrzeug in die Ladestraße zur Bega gebracht. Aus dem Transportkorb ging es anschließend ohne großes Zögern zurück auf den Fluss und damit in die Freiheit. Die Entenfamilie hat den aufregenden Ausflug gut und vor allem unverletzt überstanden. Einsatzende für die Feuerwehr war nach etwa 30 Minuten.

