FW Hüllhorst: Wohnhausbrand im Ortsteil Oberbauerschaft

Vollalarm für die Feuerwehr Hüllhorst

Hüllhorst (ots)

Die Feuerwehr Hüllhorst wurde in den frühen Abendstunden des 07.03.2019 mit dem Stichwort Wohnhausbrand in den Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes brannten 2 Pkws sowie der Carport in voller Ausdehnung - direkt an einem Wohnhaus angrenzend. Nachalarmiert wurde der Löschzug Ost sowie die Drehleiter der Feuerwehr Lübbecke und der DRK-Ortsverein Hüllhorst.

Der massive vorbereitende Außenangriff mit 3 C und einem B-Rohr zeige schnell Wirkung und konnte eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindern. Im Innenangriff waren im Einsatzverlauf zwei Trupps parallel zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Brandausbreitung in das Wohnhaus konnte auf die Räume mit Fenstern direkt zur Brandstelle begrenzt werden.

Nach circa 3 Stunden konnten die meisten der insg. 94 Einsatzkräfte wieder einrücken.

Über die Schadenshöhe oder die Brandursache können keine Angabe gemacht werden.

Einsatzleiter war der Leiter der Feuerwehr Stefan Mehnert.

