Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 05.08.2026 um 12:29 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Kurfürstenstraße in den Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Küchenbrand im 1.OG in einem Wohngebäude vor. Zu diesem Zeitpunkt war die gesamte Wohnung bereits verraucht.

Der Brand konnte mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Die Wohnung ist auf Grund der Rauchausweitung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Vorsorglich wurden 3 Personen dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintox übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

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