PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 05.08.2026 um 12:29 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Kurfürstenstraße in den Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Küchenbrand im 1.OG in einem Wohngebäude vor. Zu diesem Zeitpunkt war die gesamte Wohnung bereits verraucht.

Der Brand konnte mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Die Wohnung ist auf Grund der Rauchausweitung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Vorsorglich wurden 3 Personen dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintox übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 15:47

    FW Ludwigshafen: Dachstuhlbrand im Stadtteil Friesenheim

    Ludwigshafen (ots) - (SE) Am 06.07.2026 um 13:38 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Dachstuhlbrand in die Brunckstraße in den Stadtteil Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Dachstuhl des Gebäudes im Vollbrand und drohte auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Der Brand konnte durch drei Trupps unter Atemschutz mit drei Strahlrohren über die notwendigen Treppenräume und ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 23:45

    FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand mit Menschenrettung

    Ludwigshafen (ots) - (LB) am 05.07.2026 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Bayreuther Straße im Stadtteil West alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Zimmer im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine Person befand sich am Fenster der betroffenen Wohnung und wurde umgehend über die Drehleiter gerettet. Parallel zur Menschenrettung leiteten mehrere ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 22:05

    FW Ludwigshafen: Ausgelöster Co Melder verhindert schlimmeres, 5 Personen in Klinik verbracht

    Ludwigshafen (ots) - Am 26.06.2026 um 14:18 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gasgeruch im häuslichen Bereich in die Dorisstraße im Stadtteil Mundenheim gerufen. Der Notruf wurde aufgrund eines ausgelösten CO Warnmelder abgesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde mit Messgeräten der Feuerwehr bereits im Treppenraum eine erhöhte CO Konzentration ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren