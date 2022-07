FW Ludwigshafen: Küchenbrand im Stadtteil Nord-Hemshof

Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen (SE) Am 07.07.2022 um 11:55 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem PKW-Brand in die Kanalstraße im Stadtteil Nord-Hemshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein PKW im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen weiteren PKW und die Fassade eines Wohnhauses übergegriffen. Der Brand an der Fassade und der Fahrzeuge konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht ...

