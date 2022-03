Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Müllbehälterbrand Rottstraße

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 13.03.2022 um 12:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Müllbehälterbrand in die Rottstraße alarmiert. Vor Ort brannten mehrere Mülltonnen im Hinterhof eines 4 geschossigen Mehrfamilienhauses mit offenen Flammen. Durch die wirksamen Löscharbeiten war der Brand schnell unter Kontrolle. Starker Rauch entwickelte sich über den Kellerbereich sowie über eine Öffnung der Entlüftungsleitung bis in ein Badezimmer im 3. OG. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden maschinell belüftet. Ebenso konnten Brandschäden an der angrenzenden Fassadendämmung festgestellt werden. Die verbrannten Dämmplatten wurden vorsorglich von der Gebäudewand entfernt. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

