Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gefahrstoffeinsatz Ernst-Reuther-Schule

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Montag den 14.02.2022 um 11:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoffeinsatz nach Ludwigshafen Gartenstadt in die Schlesier Straße gerufen. Gemeldet wurde ein undefinierbarer stechender Geruch im Gebäude der Ernst-Reuter-Schule (Realschule Plus). Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Gebäude bereits geräumt. 32 Schüler*innen, welche über Augen- und Atemwegsreizungen klagten, wurden umgehend dem Rettungsdienst übergeben. Um die Gefahrenlage konkret einschätzen zu können wurden von der Feuerwehr umfassende Messungen durchgeführt. Ferner wurden zusätzliche Luftproben gesammelt um eine gezielte Auswertung in einem Labor vorzunehmen. Im Anschluss daran wurden vorsorglich Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und die betroffenen Bereiche nochmals mittels Messungen überprüft. Die Ursache des stechenden Geruchs konnte dem Technikraum im Untergeschoss der Schule zugeordnet werden. Die Schulverwaltung beauftragte umgehend eine Servicefirma zur Ermittlung der schadhaften Technik. Nach Angaben des Bereichs Schulen finden morgen die Unterrichtsstunden der betroffenen Schule vorsorglich über Fernunterricht statt. Die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort waren gegen 15:45 Uhr beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, die Polizei, sowie der Rettungsdienst mit Organisatorischem Leiter und Leitendem Notarzt.

