Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand Ludwigshafen Roonstraße

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Mittwoch, 26. Januar 2022 um 11:54 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen aufgrund mehrerer Notrufe in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Roonstrasse alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Situation wie folgt dar: Aus einem 5 geschossigen Wohngebäude drang Feuer und Rauch aus einem geborstenen Fenster im 3. Obergeschoss. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten Wirkung und somit konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel dazu wurde eine Person über den Treppenraum ins Freie gebracht. Eine weitere Person konnte über die Drehleiter gerettet werden. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Wegen der kalten Wetterlage wurden den anwesenden Bewohnern während der Maßnahmen ein Linienbus der RNV als Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt. Nach Einsatzende konnten die Bewohner wieder ihre Wohnungen wie gewohnt nutzen, mit Ausnahme der Brandwohnung. Der Mieter wurde vorübergehend bei Verwandten untergebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen und 3 0 Einsatzkräften sowie die Polizei, Rettungsdienst mit organisatorischem Leiter und dem leitenden Notarzt, die TWL und die RNV.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell