Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand von zwei Gärtenhäusern in der Kleingartenanlage an der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

(S.B) Am Freitag den 21.01.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19:05 Uhr zu einem größeren Gebäuschbrand in der Kleingartenanlage an der Brunckstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde vor Ort ein Brand von zwei Gartenhäusern lokalisiert. Aufgrund der Örtlichkeiten und des Ausmaßes des Brandes wurde weitere Einsatzkräfte nachalamiert. Im Bereich der Brunckstraße war kurzfristig eine starke Verrauchung wahrnehmbar. Der Brand wurde mit zwei Rohren der Feuerwehr gelöscht. Umfangreiche Nachlöscharbeiten von gelagertem Holzmaterial mussten durchgeführt werden. Hierzu wurde aufgrund der Brandausdehnung auch Schaum eingesetzt. Der Einsatz war um 22:35 Uhr beendet. Eine Brandnachschau wurde in der Nacht nochmals durchgeführt. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell