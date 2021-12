Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gebäudebrand Personen in Gefahr

Ludwigshafen (ots)

S.B. Am 08.12.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 0:06 Uhr zu einem Brand von einem Wohnkomplex in die Knollstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Personen befanden sich auf den Balkonen des Gebäudes. Der Treppenraum sowie der Flurbereich des Gebäudes waren stark verraucht und konnten von den Bewohnern nicht genutzt werden. Der Brand im Treppenraum wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Alle Bewohner konnten in Ihren Wohnungen verbleiben. Der Feuerwehreinsatz war um 1:23 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, die Polizei, die RNV mit einem Bus, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau und Maudach stellte für die Dauer des Einsatzes den Stadtschutz sicher.

