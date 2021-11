Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Rauchwarnmelder, Kleestraße

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am Montag den 08.11.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 13:43 Uhr zu einer Auslösung eines Rauchwarnmelders nach Ludwigshafen Maudach in die Kleestraße alarmiert. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von den Bewohnern eines mehrgeschossigen Wohnhauses über einen Brandgeruch im Treppenraum informiert. Der Brandherd wurde in der Küche einer Wohnung in der 2. Etage lokalisiert und von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wurden die Küche und angrenzende Räumlichkeiten maschinell belüftet.

Eine Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Auch hier hat der Rauchwarnmelder Leben gerettet!

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell