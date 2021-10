Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Samstag 16.10.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 12:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung nach Ludwigshafen Friesenheim in die Sternstraße alarmiert. In der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen waren zahlreiche Notrufe diesbezüglich eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines 5 geschossigen Wohnhauses sichtbar. Durch einen Brand auf diesem Balkon war aufgrund der Hitzeeinwirkung ein Wohnungsfenster geborsten und somit war Rauch in die Wohnung gedrungen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Im Anschluss daran wurde der betroffene Wohnraum maschinell belüftet und das defekte Fenster mit einer Holzplatte behelfsmäßig verschalt. Dadurch konnten die Räumlichkeiten weiterhin genutzt werden. Zwei Bewohner wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Für den Zeitraum der Löschmaßnahmen war die Sternstraße für den Straßenverkehr beidseitig gesperrt. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen Oppau mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenso in den Einsatz involviert.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell