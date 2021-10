Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brandmeldealarm in der Gabriele-Münter-Strasse

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 12.10.2021 um 04:18 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brandmeldealarm in die Gabriele-Münter-Straße, Ortsteil Rheingönnheim, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten mehrere Rauchwarnmelder einer automatischen Brandmeldeanlage im zweiten Obergeschoss einer Wohn- und Betreuungseinrichtung ausgelöst. Auslösegrund war ein teilweise verschmortes Kunststofftablett auf einem Herd in einem Gemeinschaftsraum. Ein Mitarbeiter hatte das Tablett bereits mit Wasser abgelöscht. Wegen des Schmorgeruchs wurden die betroffenen Räumlichkeiten von der Feuerwehr maschinell belüftet. Im Anschluss daran konnten die Bewohner unversehrt ihre Wohneinheiten uneingeschränkt nutzen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell