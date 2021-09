Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in der Knollstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 11.09.2021 um 01:59 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Knollstraße nach Ludwigshafen-Süd gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage vor.

In dieser Tiefgarage brannten mehrere PKWs. Durch die starke Verrauchung und die massive Wärmeentwicklung war der Einsatz mehrerer Löschtrupps über vier Zugänge des Gebäudekomplexes erforderlich. Weiterhin wurde ein Großraumlüfter eingesetzt. Eine Verrauchung der Treppenräume von den angrenzenden Wohngebäuden konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine größere Anzahl von PKWs waren vom Brandgeschehen betroffen und mussten ebenfalls kontrolliert werden. In Folge des Brandes war ein Stromausfall im Nahbereich feststellbar.

Eine Brandwache ist noch für die nächsten Stunden erforderlich.

Eine pflegebedürftige Person eines Wohnheimes und mehrere Anwohner wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 35 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau und der Freiwilligen Feuerwehr Maudach, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr des Katastrophenschutzes mit einem Fahrzeug, die Polizei, der Kommunale Vollzugsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren zum Stadtschutz eingesetzt. In dieser Zeit wurde die Einheit Maudach zu einem Gasausbruch im Stadtteil Mitte alarmiert. Es wurden in diesem Bereich allerdings nur Brandgase des Brandereignisses in der Knollstraße festgestellt. Weiterhin übernahmen die Fahrzeuge Vorsorgungsfahrten für die Einsatzstellen.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell