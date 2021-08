Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: PKW Brand

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 27.08.2021 um 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Berthold-Schwarz-Straße nach Ludwigshafen Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen. Ursache war ein brennender PKW auf der Fahrbahn. Durch die starke Wärmebeaufschlagung wurden zwei parkende PKW´s entzündet und ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Löschmaßnahmen konnten Beschädigungen an zwei Hausfassaden auf ein geringes Maß begrenzt werden. Verletzte Personen gab es keine. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 20:00 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst.

