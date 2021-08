Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in der Schinkelstraße

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Samstag 14.08.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:27 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schinkelstraße, Stadtteil Oppau,alarmiert. Anrufer berichteten über schwarzen Qualm aus dem Gebäude. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem Zimmerfenster im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses bestätigen. Der Brand im Schlafzimmer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Entrauchungsmaßnahmen waren im Brandraum sowie in angrenzenden Wohn- und Flurbereichen notwendig. Personenschäden gab es keine. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 18:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

