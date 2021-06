Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Starkregenereignisse im Raum Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(S.B.) Am Montag den 28.06.2021 ab ca. 18.30 Uhr standen die Telefone in der Integrierten Leitstelle Vorderpfalz nicht mehr still. Im Einzugsgebiet der Leitstelle wurden 265 Einsätze aufgrund des Starkregenereignisses binnen kurzer Zeit erfasst und die zuständigen Feuerwehren alarmiert. Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen waren 84 Einsätze zu verzeichnen. Der Einsatzschwerpunkt befand sich im Stadtteil Ruchheim. Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Maudach, Oppau und Ruchheim sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr waren dort tätig. 92 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen waren bis um ca. 24.00 Uhr beschäftigt, um Wasser aus Keller und Wohnungen zu pumpen. Ebenso wurden umgestürzte Bäume welche eine Gefahr darstellten entfernt.

