FW Ludwigshafen: Kellerbrand in Hochhaus

(SK) Am 23.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:28 Uhr zu einem Kellerbrand in die Bertolt-Brecht-Straße nach Oggersheim gerufen. Mehrere Anrufer berichteten über eine starke Verrauchung und Personen auf den Balkonen. Erste Erkundungsmaßnahmen ergaben einen Kellerbrand. Durch den Brand kam es über den Aufzugschacht zu einer Verrauchung der angrenzenden Flure. 25 Personen konnten über die Drehleitern und Fluchthauben über den baulichen Rettungsweg gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Davon wurden 11 Personen in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Der Brand war um 04:32 Uhr gelöscht. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter, die Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Transport, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Während des Einsatzes wurde der Stadtschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim, Maudach und Oppau sichergestellt.

