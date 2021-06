Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Vorabmeldung Gebäudebrand, Schulstraße Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag 12.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 02:58 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen Mitte in die Schulstraße alarmiert. Es handelt sich um einen Geschossbrand im 6OG, der Einsatz dauert noch an.

