Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Kellerbrand in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

(SK) Am 27.05.2021 um 11:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Kellerbrand in die Lore-Dauer-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Verrauchung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Erste Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass sich im 1.Obergeschoss eine Person im sicheren Bereich befand. Eine weitere Person aus dem Erdgeschoss wurde mit leichter Rauchgas-Intoxikation dem Rettungsdienst übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Kellerbereich brannte eine Waschmaschine, welche innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Das Treppenhaus und die Wohnung im Erdgeschoss wurden mittels maschinellen Lüftern entraucht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Mann und 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

