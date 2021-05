Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand, Ludwigshafen Benckisertraße

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am Montag, den 10.05.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11:21 Uhr zu einem Küchenbrand nach Ludwigshafen Mitte in die Benckiserstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoß eines 4 geschossigen Wohnhauses sichtbar. Der Brandherd wurde in der Küche einer Wohnung in der 4. Etage lokalisiert und von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht. Die Nachlöscharbeiten waren durch verschieden Glutnester im Dachstuhl sehr zeitintensiv. Aus Sicherheitsgründen wurden die Wohnungen und angrenzende Räumlichkeiten maschinell belüftet. Die Familie wurde in einer Ausweichunterkunft untergebracht, da die Brandwohnung durch das Feuer und den Brandrauch nicht mehr bewohnbar ist. Es gab keine verletzten Personen. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

