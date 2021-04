Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Zimmerbrand, Bliesstraße

Ludwigshafen (ots)

FB, Am Donnerstag 29.04.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 01:38 Uhr zu einem Zimmerbrand nach Ludwigshafen Stadtteil West in die Bliesstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung eines 4 geschossigen Wohnhauses bereits geräumt. Der Brandherd wurde in einem Kinderzimmer einer Wohnung in der 3. Etage lokalisiert und von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wurden die komplette Wohnung maschinell belüftet. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

