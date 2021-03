Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen, Ludwigstraße, Stadtteil Mitte

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am Dienstag, den 23.03.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 02:14 Uhr, zu einem Gebäudebrand in die Ludwigsstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Treppenraum feststellbar. In der Erkundungsphase wurde brennendes Verpackungsmaterial im 4 Obergeschoß vorgefunden. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht, umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen waren allerdings notwendig. Es kamen Keine Personen zu Schaden. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizei.

