Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand, Ellerstadter Straße

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am Dienstag 09.03.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 08:47 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen Ruchheim in die Ellerstadter Straße alarmiert. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von den Bewohnern eines zwei geschossigen Mehrfamilienhauses über einen Brandgeruch im Treppenraum informiert. Ursache war ein Brand in der Küche einer Wohnung in der zweiten Etage, welcher in kurzer Zeit von der Feuerwehr gelöscht war. Aus Sicherheitsgründen wurden die Küche und die angrenzenden Räumlichkeiten wegen einer leichten Verrauchung maschinell belüftet. Eine Bewohnerin wurde rettungdienstlich betreut und vorsorglich in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Die Maßnahmen waren gegen 09:40 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim mit 2 Fahrzeugen, die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit dem leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter und die Polizei.

