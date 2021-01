Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Schwerer Verkehrsunfall L530

Ludwigshafen (ots)

FB. Am 24.01.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 16:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfall ereignete sich auf der Umgehungsstraße L530 kurz vor dem Ortseingang Mau-dach. Am Unfallgeschehen waren zwei Pkw beteiligt. Da sich der Unfall zur Gemarkungsgrenze der Gemeinde Mut-terstadt ereignetet, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Mutter-stadt alarmiert. Gemeinsam konnten somit insgesamt 7 Personen aus den ver-unfallten Fahrzeugen mittels hydraulisch Rettungsgeräten befreit werden. Alle zum Teil schwer verletzten Personen mussten in umliegende Krankenhäuser aufgenommen werden. Auch der Rettungshub-schrauber Christoph 5 kam zum Einsatz. Die Umgehungsstraße war für diesen Zeitraum komplett ge-sperrt. Zur Unfallaufnahme unterstützt die Feuerwehr mit großflächigen Ausleuchtungsmaßnahmen. Beide Feuerwehren waren mit 32 Einsatzkräften und 10 Fahr-zeugen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungs-dienst mit 22 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen, der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Poli-zei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen



Telefon: +49 621-658 295 299

E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de

www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell