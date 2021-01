Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gasaustritt in Ludwigshafen Stadtteil Süd

FB. Am Freitag 15.01.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 12:50 Uhr zu einem Gasgeruch in die Georg- Büchner- Straße Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein starker Gasgeruch im Zugangsbereich zu einem mehrgeschossigen Wohngebäude wahrnehmbar. Der Bereich wurde umgehend gesperrt. Umfangreiche Messungen durch Feuerwehr und die Technischen Werke Ludwigshafen innerhalb des Gebäudes und im Bereich um das Gebäude und deren Abwasserkanäle, ergaben eine erhöhte Konzentration im Bereich des Gehweges. Vorsorglich wurde das Wohngebäude evakuiert und die Bewohner durch die Wohnungsbaugesellschaft "BASF Bauen und Wohnen" in einem anderen Objekt untergebracht. Durch die Technischen Werke Ludwigshafen wird die Leckage im Außenbereich zurzeit noch beseitigt. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die Technischen Werke Ludwigshafen und die Polizei. Zeitgleich wurde durch die Feuerwehr Ludwigshafen eine Person aus einem Aufzug befreit, ein Mülltonnenbrand gelöscht und durch die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte ein Verkehrsunfall, mit einer leichtverletzten Person eigenständig abgearbeitet. B.

