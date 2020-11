FW Ludwigshafen: Gasausströmung in der Schillerstraße, Stadtteil Oggersheim

Feuerwehr Ludwigshafen

FB Am Mittwoch, den 04.11.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 09:15 Uhr zu einer Gasausströmung in die Schillerstraße im Stadtteil Oggersheim alarmiert. Bei der Erkundung der Feuerwehr wurde im Keller festgestellt, dass eine geringe Leckage im Bereich der Gaszuleitung außerhalb des Gebäudes vorlag. Erkannt wurde die Leckage durch den zufällig anwesenden Schornsteinfeger, der im Rahmens seiner Routineüberprüfungen im gesamten Haus tätig war. Aus Sicherheitsgründen wurde der betroffene Bereich für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr führt umfangreiche Messungen durch. Die TWL dichtete die Stelle provisorisch ab. Während diesen Maßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Zurzeit wird durch die TWL die Leckage repariert und der betroffene Bereich konnte für den Verkehr wieder freigegen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 9 Fahrzeugen und 30 Mann, die TWL, die Polizei. Rettungsdienst mit leitendem Notarzt waren vorsorglich an der Einsatzstelle und mussten nicht tätig werden.

