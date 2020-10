Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Kellerbrand Kropsburgstraße , Ludwigshafen Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

FB, Am Samstag 24.10.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18:35 Uhr zu einem Brand in die Kropsburgstraße, Ludwigshafen Mundenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Feuerschein und eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoß sichtbar. Die Erkundung ergab, dass Unrat in einem Lichtschacht des Kellergeschosses brannte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Wohnbereich des Gebäudes war nicht betroffen.

Personenschäden gab es keine. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

