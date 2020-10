Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gebäudevollbrand In den Neugärten , Stadtteil Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

FB, Am Mittwoch 21.10.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:59 Uhr zu einem Gebäudevollbrand nach Ludwigshafen Oggersheim, in den Neugärten alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das eingeschossige Gebäude in der Nähe des Backsteinweihers im Vollbrand. Es mussten umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet werden. Durch einen massiven Kräfteeinsatz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zeitgleich kam es zu einem Einsatz mit auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall und einer weiteren Rauchentwicklung im Freien. Beide Paralleleinsätze konnten durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr abgearbeitet werden. Die Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an. Personenschäden gab es keine. Im Einsatz sind 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, die Technischen Werke Ludwigshafen der Rettungsdienst und die Polizei.

