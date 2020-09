Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gebäudebrand Bahnhofstraße

Ludwigshafen (ots)

FB, Am Mittwoch den 23.09.2020, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18:30 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen in die Bahnhofstraße Stadtteil Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich des 1. Obergeschosses sichtbar. Der Brand in einem Reisebüro konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Der Wohnbereich des fünf geschossigen Gebäudes war nicht betroffen. Es wurden keine Personen verletzt. Während des Brandeinsatzes kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

