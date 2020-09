Feuerwehr Ludwigshafen

B9 Autobahndreieck Ludwigs-hafen

Ludwigshafen (ots)

(FB) Am 15.09.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 10:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort "LKW Unfall" alarmiert. Beim Eitreffen der Einsatzkräfte lag ein mit Schrott beladener LKW in der Überleitung von der BAB 65 zur B9 auf der Seite. Der Fahrer konnte leicht verletzt das Unfallfahrzeug eigenständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Durch die Feuer-wehr wurde die Unfallstelle zunächst gesichert und auf auslau-fende Betriebsmittel kontrolliert. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Lei-tende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.

