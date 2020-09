Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Feuerwehreinsätze in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am 14.09.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfall ereignete sich auf der B 9 in Richtung Auffahrt zur A 6. Am Unfallgeschehen waren zwei LKW`s, beides Sattelzüge ohne Beladung, beteiligt. Der Fahrer eines der beteiligten LKW`s wurde leicht verletzt und mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Zeitgleich wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße Ecke Karolina-Burger-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, das ein PKW auf eine Straßenbahn aufgefahren war. Dabei wurde niemand verletzt.

Kurze Zeit später löste in der Frankenthaler Straße eine Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund aus.

Im Einsatz waren die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei.

