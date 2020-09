Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Abfallbrand Saarburger Straße, Ludwigshafen Oggersheim Alarmierung durch automatische Brandmeldeanlage

Ludwigshafen (ots)

(FB) Am Mittwoch den 02.09.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 16:48 Uhr zu einem Gebäudebrand, durch eine automatische Brandmeldeanlage, in die Saarburger Straße Stadtteil Oggersheim alarmiert. Beim Eintreffen war eine Rauchentwicklung aus einer kleinen Halle sichtbar. Durch die Früherkennung und das rasche Eingreifen der Feuerwehr, sowie der Einsatz eines betriebseigenen Radladers, konnte der Brand von Abfallsäcken in kürzester Zeit gelöscht werden.

Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

