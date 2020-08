Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: FW Ludwigshafen: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Süd

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am 04.08.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:11 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Arnulfstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster sichtbar. Es brannte Essen auf einem Herd. Das Feuer wurde gelöscht und die Wohnung belüftet. Die Mieterin wurde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren 12 Kräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

