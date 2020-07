Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am 21.07.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18.07 Uhr zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Oberstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich sichtbar. Das Gebäude wurde evakuiert. Das Feuer wird von Außen mit zwei Drehleitern und mit mehreren Trupps im Innenangriff bekämpft. Im Einsatz sind zur Zeit 10 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau und Stadtmitte. An der Einsatzstelle unterstützt ebenfalls der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Entstördienst der TWL. Der Straßenbahn- sowie Busverkehr ist im Bereich Mundenheim Rheingönnheimer Straße zur Zeit nicht möglich. Die Löscharbeiten sind im Moment noch im Gange und werden noch mehrere Stunden andauern.

