Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gebäudebrand Parkstraße, Ludwigshafen Parkinsel

Ludwigshafen (ots)

SR,Am Sonntag 21.06.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 14:36 Uhr zu einem Brand in die Parkstraße, Ludwigshafen Parkinsel alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war in einem Einfamilienhaus durch ein geplatztes Küchenfenster im Erdgeschoss eine Rauchentwicklung erkennbar. Eine brennende Dampfbügelmaschine wurde schnell lokalisiert und durch die Feuerwehr abgelöscht. Wegen einer Verrauchung in angrenzende Räumlichkeiten wurden diese maschinell belüftet. Aufgrund der hohen Rauchbeaufschlagung ist das Gebäude derzeit aus Sicherheitsgründen nicht bewohnbar. Die Eigentümerin konnte vorübergehend bei Verwandten untergebracht werden. Personenschäden gab es keine. Der Feuerwehreinsatz war um 16:00 Uhr beendet. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

